Teto desaba e mata bebê dentro de berço durante incêndio

Fidelidade e filhos durante o confinamento

Um bebê de 8 meses morreu neste domingo (31) durante um incêndio na residência da família, em São Paulo. O menino estava dentro do berço quando o teto desabou.

De acordo com o site de notícias Globo, três crianças estavam no quarto. Duas delas, que são mais velhas, acordaram com as chamas e foram avisar os pais. O menino ficou no berço.

Ainda segundo a publicação, quando os pais chegaram no quarto, o teto já havia desabado em chamas em cima da criança.

A polícia acredita que o incêndio tenha sido causado por um curto circuito.