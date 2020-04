Dupla é baleada e morre após atirar contra viatura da Força Tática em Manaus

Carta aberta a Arthur e Wilson Lima

Manaus/AM - Dois homens morreram ao reagirem a uma abordagem policial na noite dessa segunda-feira (6), na Rua Eugênio Castro, Beco da Paz, no bairro Nova Esperança, Zona oeste.

Conforme relatos da Polícia Militar, uma equipe da Força Tática foi ao local para averiguar denúncias de homens circulando armados , e ao chegar foi recebida a tiros pelos acusados.

Um deles chegou a acertar uma bala no capô da viatura. Os agentes revidaram os tiros e atingiram os dois participantes do grupo. Eles foram socorridos e levados ao SPA do Alvorada, mas não resistiram a gravidade dos ferimentos e morreram.

Os demais conseguiram fugir. Com eles os mortos foram encontradas uma espingarda e uma arma caseira com várias munições.