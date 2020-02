Deborah Secco roubou as atenções no baile da Vogue que aconteceu na noite da sexta-feira (7), no Copacabana Palace.

A atriz surgiu com o corpo coberto por glitter metalizado, e contou que sua inspiração é "Desejos da carne". "Vim assim porque depois dos 40 anos pode ser que nunca mais consiga segurar esse look".



Foto: Reprodução/ Lu Prezia