Com biquini neon, Lexa ostenta corpo sarado e fãs comentam: 'Sapequinha'

A cantora Lexa aproveitou pra mostrar o look verde neon que ela utilizou para as gravações do talk show ‘Verão Multishow’ que ela apresenta no canal, nesta quinta-feira (09) no seu Instagram. A esposa do funkeiro MC Guimê ostentou o corpo sarado em um barco.

“Mais um dia de gravações”, escreveu, na legenda, que recebeu vários elogios dos seguidores. “Maravilhosa”, “Te amo”, “Perfeita” e “Que sereia”, foram algumas das mensagens que ela recebeu.