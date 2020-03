Vinte bailarinas do Faustão ficam em quarentena após serem expostas a colega com coronavírus

Sexta-feira 13 com coronavírus e estado de emergência em Manaus

Uma bailarina do Faustão que não teve nome divulgado foi diagnosticada com coronavírus, informou o colunista Lauro Jardim, do O Globo..

Segundo a publicação, na semana passada a bailarina ensaiou na academia com outras 20 colegas de palco, e, por conta disso, todas elas ficarão de quarentena.

Com isso, o Domingão do Faustão será exibido neste domingo (15) com apenas metade do seu grupo de suas bailarinas.