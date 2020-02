Bailarina do Faustão fala sobre término de noivado com Zé Felipe e motivo choca seguidores

A bailarina do Faustão, Isabella Arantes recebeu críticas após o término do noivado com o cantor sertanejo Zé Felipe. Isso porque a dançarina publicou várias fotos em seu perfil do Instagram durante o carnaval e um internauta alfinetou a moça.

“Essa curtiu bem depois que terminou com o Zé, enquanto ele só trabalhou até agora”. Isabella não deixou por menos e revelou o que teria motivado o fim da relação: “Depois de ter levado uns chifres, é o mínimo que eu poderia fazer, né? Vamos brincar de vida, cada um cuidando da sua!”. Foi a primeira vez que ela se pronunciou sobre o assunto.

Zé Felipe já havia confirmado o fim do relacionamento, na última segunda feira (17). Os dois estavam juntos desde março do ano passado e terminaram um mês depois do pedido de casamento.