Integrante da FDN, ’Baiaco’ é preso suspeito de mandar matar líder comunitário em Manaus

Manaus/AM - Reginaldo Garcia Soriano, 50, vulgo ‘Baiaco’, foi preso na noite desta quinta-feira (23), suspeito de encomendar a morte do líder comunitário Rigoney José de Miranda Silva, 39. Baiaco foi preso na rua 209, bairro Cidade Nova, zona Norte de Manaus.

A tentativa de homicídio do líder comunitário ocorreu na noite de domingo (19). Na ocasião, Rigoney travou luta corporal com os criminosos e apesar de ter levado um tiro na face, conseguiu sobreviver e em depoimento à polícia, alegou que o suspeito teria encomendado sua morte, pelo fato de ele orientar a população da zona Norte a não obedecer as ordens de Baiaco. Na segunda-feira (20), um dos suspeitos de tentar matar Rigoney, Luciano Silva Lobato, 41, foi preso e as investigações sobre o caso ganharam força.

Baiaco estava sendo controlado por tornozeleira eletrônica, mas estava sem o aparelho no momento da prisão. A polícia alega que o suposto integrante da FDN teria arrancado a tornozeleira para não ser monitorado. Além da suposta encomenda da morte de Rigoney, Baiaco também seria suspeito de cometer extorsão aos moradores da Cidade Nova.

Após a prisão, Baiaco deve ficar à disposição da justiça.

Foto: Portal do Holanda / Altemir Coelho