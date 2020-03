Primeiro caso de coronavírus é confirmado no Nordeste do Brasil

Facção julgava e matava na invasão Monte Horebe

O 9º caso de coronavírus foi confirmado no Brasil na manhã desta sexta-feira (6), na Bahia, o primeiro caso no Nordeste. Se trata de uma mulher de 34 anos que mora na cidade Feira de Santana. Ela teria retornado de viagem recente da Itália no último dia 25 de fevereiro e apresentou os sintomas quando estava no Brasil.

A paciente está isolada em casa, segundo a Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab). "A paciente contaminou-se na Europa e veio manifestar os sintomas depois de ter chegado ao Brasil. Isso é diferente de haver uma contaminação interna no estado e, portanto, todas as medidas de contenção para garantir que não houve a contaminação de outras pessoas foram e estão sendo tomadas pela vigilância estadual, municipal e Núcleo Regional de Saúde Leste", informou, por meio do Twitter, o secretário estadual de Saúde da Bahia, Fábio Vilas-Boas.

O estado de São possui 6 casos de coronavírus e ontem foram confirmados casos no Rio de Janeiro e no Espírito Santo.