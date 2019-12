Em vídeo, Bolsonaro chama criança de petista e a força a tirar foto com ele na Bahia

O presidente Jair Bolsonaro está em Salvador, Bahia, para passar o Réveillon.

Bolsonaro aproveitou para visitar alguns pontos turísticos do local e foi tietado por alguns eleitores. Porém, um dos casos causou polêmica nas redes sociais. Isso porque o próprio presidente postou um tuíte com um vídeo onde uma mãe vai tirar foto com seu filho, porém a criança está visivelmente desconfortável com a situação. Aos risos, Bolsonaro diz que ela é petista e a segura pelo rosto, para poder fazer a foto.

- A foto mais democrática do ano. Moleque curado... kkkkk pic.twitter.com/oPtNOWdHd8 — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) December 29, 2019

“A foto mais democrática do ano. Moleque curado.:, diz ele na legenda do vídeo.