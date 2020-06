Chernobyl lidera indicações ao prêmio Bafta; confira concorrentes

Sociedade precisa reagir à censura na internet

Nesta quarta-feira (4), o BAFTA (British Academy of Filme and Television Arts) divulgou os indicados à premiação destinada à televisão, o Television Awards 2020. A série Chernobyl, da HBO, é a líder em indicações.

A minissérie foi indicada em 14 categorias: figurino, direção, edição, maquiagem e cabelo, trilha original, fotografia e iluminação, design de produção, roteiro, trilha sonora, efeitos visuais, escritor (drama), ator principal (para Jared Harris), minissérie e ator coadjuvante (para Stellan Skarsgard).

A segunda série mais indicada é The Crown, da Netflix, com 7 indicações. A comédia Fleabag aparece em 6 categorias.

Confira os indicados:

Melhor Atriz Drama



Jodie Comer - Killing Eve

Glenda Jackson - Elizabeth is Missing

Suranne Jones - Gentleman Jack

Samantha Morton - I Am Kirsty



Melhor Ator Drama



Stephen Graham, The Virtues

Jared Harris, Chernobyl

Takehiro Hira, Giri/Haji

Callum Turner, The Capture



Melhor Atriz Coadjuvante Drama



Naomi Ackie, The End of the F***ing World

Helen Behan, The Virtues

Helena Bonham Carter, The Crown

Jasmine Jobson, Top Boy



Melhor Ator Coadjuvante Drama



Joe Absolom, A Confession

Josh O'Connor, The Crown

Will Sharpe, Giri/Haji

Stellan Skarsgard, Chernobyl



Melhor Ator Comédia



Jamie Demetriou, Stath Lets Flats

Ncuti Gatwa, Sex Education

Youssef Kerkour, Home

Guz Khan, Man Like Mobeen

Melhor Atriz Comédia



Sian Clifford, Fleabag

Gbemisola Ikumelo, Famalam

Sarah Kendall, Frayed

Phoebe Waller-Bridge, Fleabag



Série Drama



The Crown

The End Of The F***Ing World

Gentleman Jack

Giri/Haji



Minissérie



A Confession

Chernobyl

The Victim

The Virtues



Série Internacional



Euphoria

Succession

Unbelievable

Olhos que Condenam



Melhor Comédia



Catastrophe

Derry Girls

Fleabag

Stath Lets Flats