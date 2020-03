Credor entra na Justiça com pedido de falência da Backer

Um 'tac' para a Umanizzare

Um credor entrou com pedido de falência da Cervejaria Backer no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A empresa é alvo de investigação da Polícia Civil depois que casos de intoxicação por dietilenoglicol começaram a surgir no estado. A substância foi encontrada na cerveja Belorizontina, fabricada pela Backer.

Segundo um site de notícias do Globo, a empresa informou em nota que a "prioridade da Backer é custear o tratamento médico dos clientes e amparar suas famílias. Imediatamente após o desbloqueio parcial dos bens pelo Tribunal de Justiça, ocorrido na última sexta-feira, a Backer iniciou as tratativas com os advogados dos clientes para efetivar o atendimento às suas necessidades. Todos os demais compromissos da empresa estão em segundo plano neste momento".

De acordo com o Fórum Lafayette, a empresa que entrou com o pedido de falência é de investimentos. Segundo a petição inicial, a Backer emitiu uma nota promissória e se comprometeu a pagar R$ 600 mil, porém, até a data combinada, não tinha cumprido o pagamento na integralidade, deixando em aberto um valor em torno de R$ 51 mil. O saldo corrigido está em torno de R$ 52 mil.

A fábrica da empresa está fechada há dois meses. Cerca de 150 funcionários já foram demitidos. As dispensas estão sendo feitas desde o dia 15 de janeiro.

O advogado do credor, André Vaz, disse que não vai comentar sobre o teor da ação até que o juiz a receba. O pedido foi feito nesta quarta-feira (11). "Não posso dizer muito em respeito ao meu cliente, mas o que posso adiantar é que não restou alternativa senão entrar na Justiça".