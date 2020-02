Ao vivo, Luiz Bacci revela para mãe que filha foi assassinada e ela desmaia

O que o Cidade Alerta de Luiz Bacci permitiu que fosse ao ar hoje é uma das maiores atrocidades que eu já vi

A mãe soube da morte da filha ao vivo e desmaiou diante das câmeras. A TV Record, concessão pública, foi indecente em todos os níveis #bacci



pic.twitter.com/7WyT5uReqY — Tweetdochar (@tweetdochar) February 18, 2020

Luiz Bacci revoltou os internautas no Cidade Alerta desta segunda-feira (17). O programa estava cobrindo há dias o desaparecimento da jovem Marcela de 21 anos que estava grávida.

Ao vivo, o apresentador falou com a mãe da jovem e disse que tinha notícias em primeira mão: "A senhora quer mesmo saber as novidades?”, perguntou Bacci. Ele colocou na linha, então, o advogado de Carlos, namorado de Marcela e suspeito de estar envolvido no sumiço da jovem.

"Ele deu um breve depoimento, confessou a autoria do crime e nos levou ao local onde foi encontrado o corpo da Marcela. Não foi um crime premeditado”, começou o advogado.

Ao vivo, a mãe descobre o assassinato da filha e passa mal"Não, ele não fez isso com a minha filha". Ela arrancou os fones de ouvido e foi carregada por pessoas que estavam no local.

Nas redes sociais os internautas criticaram a postura do apresentador.