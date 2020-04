Eita! BBB20: Enquetes surpreendem ao apontar quem pode ser eliminado hoje

Saiba porque o Amazonas está perdendo a guerra para o coronavírus

O Big Brother Brasil elimina neste domingo (12) mais um(a) participante do reality show. E segundo enquetes de sites especializados, o resultado do paredão entre Babu, Flay e Thelma pode surpreender.

O Uol apurou com seus leitores que Thelma pode ser eliminada com folga para Flayslane. A médica aparece com 51,75% dos votos para ser eliminada na enquete, enquanto que a cantora com apenas 46,93%. Já Babu aparece com apenas 1,32% dos votos.

No site Notícias da TV, Thelma novamente aparece como a mais votada, com 54,47% de rejeição. Flay com 44,2%, e Babu respira aliviado com 1,33% dos votos.

Vale lembrar que as enquetes costumam acertar, mas tudo depende da vontade de cada torcida em eliminar seu candidato mais rejeitado. i Isso porque é possível votar quantas vezes quiser no site do BBB no Gshow.