Tiago Leifert revela detalhes sobre final do BBB20

O apresentador do BBB20, Tiago Leifert, revelou ao vivo, durante a exibição do programa na noite desta quarta-feira (22), que amanhã será realizada uma prova que valerá uma na final do reality.

"Amanhã tem uma prova. A última da temporada. Não é prova do líder. É mais importante do que isso. Quem vencer a prova, garante vaga na final", revelou Tiago.

O apresentador continuou contando detalhes sobre a prova: "Quem perder a prova, está automaticamente em um paredão. Então, uma pessoa vai direto para a final. As outras três vão disputar o último paredão da temporada. Dessas três, uma vai embora, e as outras disputam a final".

O eliminado sai no sábado (25), a final do reality já acontece na segunda-feira (27) e os ex-participantes irão aparecer em um telão durante o programa.