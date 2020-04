Sem ninguém para conversar, Babu batiza almofada de Wilson e faz desabafo

Coronavírus já pode estar dentro de casa

Com nenhum aliado na casa, Babu Santana até tem colegas mais queridas como Thelma e Rafa, mas ninguém com quem sempre pode contar para conversar. Nesta terça-feira (7) o ator chamou atenção na internet ao fazer um novo amigo: Wilson.

O brother batizou uma almofada em referência à bola do filme "O Náufrago" - em que o protagonista ficava isolado em uma ilha deserta e fez do objeto um amigo para conversar - e desabafou.

No Twitter, internautas se dividiram sobre a situação: "Babu tá se sentindo tao sozinho que colocou o nome da almofada de Wilson e tá batendo maior papo eu amo esse sullivan", "Babu inventando um amigo invisível é demais pra mim, vai ser vtz nessa altura do campeonato cara?", e "A diferença de nível! É muito mais interessante ficar vendo o Babu conversar com a almofada (Wilson) do que ver a conversa de Gizelly, Ivy, Marcela, Flay e Mari no quarto!", foram alguns dos comentários.