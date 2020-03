Prior escolhe tema polêmico para festa e revolta web: 'BBB apoia zoofilia'

Brasil acorda da hipnose do falso mito

Felipe Prior foi fortemente criticado nas redes sociais nesta quarta-feira (18) ao escolher homenagear o seu funcionário, "Alemão", na festa do Líder do BBB20. Internautas se revoltaram com a direção do reality em acatar o pedido, uma vez que o tal funcionário é o mesmo de uma história polêmica contada por Prior de forma descontraída, sobre um suposto caso de zoofilia,, logo no começo do reality show.

No Twitter, a tag BBB APOIA ZOOFILIA ficou entre os assuntos mais comentados do Brasil, com internautas reproduzindo vídeos de Felipe Prior enfatizando que a festa era em homenagem ao seu funcionário. "Ô pai, quando for na final, se eu tiver, traz o Alemão, por favor", disse Prior para as câmeras, explicando para os brothers em seguida, na frente de Daniel: "O Alemão é aquele funcionário, o meu ajudante. Imagina o Alemão aqui mano, que legal".

Recentemente, o brother teve uma briga feia com Daniel, que acabou revelando que o motivo de não gostar do arquiteto é principalmente por ele ter falado sobre zoofilia no reality, o que Daniel viu antes de entrar no programa através da 'Casa de Vidro'.