Prior dispara para Flay: 'eu gosto que enfiem os 3 dedos no meu c*'

O inimigo invisível

Durante uma crise de ciúmes de Flayslane na festa do BBB20, como mostramos aqui, Felipe Prior ficou impaciente com a sister e não poupou esforços ao explicar que não quer saber de cobranças.

A cantora argumentou dizendo que estava tentando o proteger, enquanto ele a deixava sozinha: "Não vê que as pessoas tão querendo f**** você o tempo todo, f**** você por trás, e eu ali lutando pra c*****, torcendo por você.".

Prior então disparou: "Mas aí é que que eu quero, eu gosto que enfiem os três dedos no meu c*". Apontando para o bumbum, o arquiteto repetiu: "Três dedo no meu c*". repetiu.

Eu gosto que enfiem 3 dedos no meu cu – PRIOR, FELIPE #festabbb #BBB20 pic.twitter.com/fZ3MV7cXnC — anaju antoniazzi (@jeonugguk) March 22, 2020