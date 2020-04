No BBB20, Babu e Thelma comentam sobre sotaque de manauaras

O coronavírus fez a compaixão mergulhar dentro de nós

Em uma conversa sobre sotaques com as sisters do Big Brother Brasil, Babu Santana falou sobre o sotaque manauara, contando para as colegas que para quem é de fora, o som do "s" pronunciado ao fim das palavras pelos amazonenses é semelhante ao 'chiado' feito pelos cariocas:

"'Chiado'… É que nem em Manaus, chega em Manaus e parece que cê tá falando com um monte de carioca. Mas é a questão da ocupação portuguesa lá, que teve uma ocupação portuguesa muito forte, e no Rio de Janeiro também".

Thelma concordou: "Manaus, é verdade... Eu tenho uma amiga que é de Manaus, e ela tem o sotaque...". Em seguida, a médica comentou o sotaque paraense: "Em compensação, em Belém do Pará que é do lado, já é outro sotaque".

Babu completou: "Tu fostes... ". Thelma completou, citando outra palavra muito falada no Pará, sem saber que também é típica no Amazonas: "Mana".