Internautas acusam Ivy de racismo contra Babu e pedem expulsão do BBB20

Ivy Moraes está sendo detonada por internautas nos últimos dias, e neste domingo (15), o nome da sister foi parar nos trending topics do Twitter com muitos pedindo sua expulsão. O termo 'Adolf Ivy', em referência a Hilter, chegou a ser usado por alguns internautas.

Além de racista também é burra



Em pleno 2020 onde o capitalismo entendeu que cabelo crespo da dinheiro com 500 milhões de publicidade com gente preta usando pente garfo a Adolf Ivy vive numa bolha impenetrável que não consegue nem entender o que é um pente garfo https://t.co/OhibxP4TlH — OKOYE (@lxcarvalho) March 15, 2020

Segundo os telespectadores do pay per view, a modelo anda tendo atitudes racistas contra Babu Santana, quando ela debochou do cabelo do ator, que estava arrumando as madeixas com um chamado pente garfo, comumente usando por quem tem cabelos crespos.

"Quem penteia o cabelo com um trem desse?", disparou a mineira, pegando o adereço e mostrando para os demais colegas. Em seguida, chegou a comparar o cabelo de Babu com o de Daniel, dizendo que as madeixas do loiro são "sem agrotóxico".

A situação não foi bem vista por internautas, que também relembraram outros momentos em que enxergaram atitudes supostamente racistas por parte de Ivy. A modelo chamou atenção ao dizer que tem medo de Babu, e também ao reclamar que ele não cozinha para todos. Ela também foi muito criticada por ter 'pintado a caveira' de Babu após o brother ter se irritado com Daniel, que o chamou de idiota.

Quem também vem sendo detonada por supostas falas racistas é Marcela, que foi de queridinha do BBB20 a uma das mais criticadas nas redes sociais. Junto com Ivy, a loira anda criticando Thelma por questionar suas opiniões em relação a Babu.

Esse vídeo é o retrato do Brasil. Ivy reclamando que Babu revidou quando o Daniel o chamou de idiota, e Marcela sendo servida da comida feita pelo Babu, pra ela só pra isso ele serve, Flay com síndrome de casa grande, falando que babu tem discurso de coitado. #BBB20 pic.twitter.com/tXpc5J8fvf — BBBêbada (@LeticiaLDMF) March 9, 2020

Marcela sobre o Babu: "a gente fica sentado aqui esperando ele sair da cozinha pra gente comer, você acha que isso não é ter medo?" #RedeBBB #BBB20 #IvyExpulsa pic.twitter.com/lXb4D7AmOZ — Olha Essa Thread (@essa_olha) March 15, 2020