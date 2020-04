Gabi termina namoro com Guilherme em karaokê e menciona Bianca: 'nunca mais'

O que o governador Wilson Lima não pode controlar

Durante a festa Karaokê, do Big Brother Brasil 20, Gabi Martins mandou um recado daqueles a Guilherme, com quem formou casal no reality show até ele ser eliminado. Antes de soltar a voz na música "Sorte que cê beija bem", da dupla Maiara e Maraísa, ela disparou: "Para você que me iludiu mas gostava de outra pessoa. Porque, muitas vezes, eu estava do seu lado, mas você estava com ela. Eu estava aqui do seu lado, e você não viu".

Para completar, a sister terminou o namoro via karaokê. Após cantar o trecho: "Só me deixar ir porque sabe que eu vou voltar", Gabi disparou: : "Eu não vou voltar para você nunca mais".

BERRO QUE A GABI ACABOU DE ENTERRAR O RESTO DO FANDOM DELA COM O GUILHERME KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK #BBB20 pic.twitter.com/5Hq6FthrZE — luvinca (@lusguita) April 5, 2020

Para completar o 'rol' de indiretas, internautas apontaram que a sister teria mandado mais uma ao cantar a música "Amante", de Marília Mendonça, logo após a live da banda Melim - da qual participa Diogo Melim, ex-namorado de Bianca.