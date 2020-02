Em barraco, Thelma humilha Lucas e internautas piram: 'que pisão!'

O horário do almoço foi marcado por confusões entre brothers e teve Lucas como protagonista, neste sábado (15) no BBB20. Primeiro, como mostramos aqui, aconteceu uma discussão com direito a xingamentos de Lucas e Prior contra Daniel.

Mas a situação ficou feia principalmente para Lucas, porque no dia anterior, o brother decidiu enganar os colegas ao não colocar nenhuma estaleca para contribuir com a alimentação da casa, mesmo sendo o que mais possui a 'moeda'. O rapaz foi 'descoberto' e Manu chegou a ir até ele para conversar e ter certeza de que ele havia feito isso. Lucas confirmou e disse se tratar de uma "estratégia de jogo", além de informar que iria comer mesmo sem ter contribuído.

Manu contou a situação para Bianca e Flayslane, que se irritaram com o brother: "Para mim, ele não come. Come nada, só macarrão instantâneo. Como uma pessoa não dá nenhuma estalecas e eu dou tudo que tenho?", disparou Bianca, revoltada.

Depois disso, Thelma chegou expondo a situação e resolveu mandar a real para o fisioterapeuta: "Você vai comer? Você teve uma atitude esc***, você é um esc****. Se você quer sair, você saia de cabeça limpa, você vai sair com vergonha das m*** que você falou e que você fez aqui dentro.", disse ela.

O fisioterapeuta respondeu: "Essa é a sua opinião. Eu saio de cabeça erguida e orgulhoso."., e a médica disparou: "Saia com respeito, com orgulho de alguma coisa que você tenha feito aqui dentro". Lucas tentou se exaltar por ter ajudado Hadson.

No Twitter, o nome da médica entrou para os trending topics, com internautas a exaltando: "pisou no macho escr**", "A thelma faz tudo", "A Thelma nunca passa frio pois está sempre coberta de razão", foram alguns dos comentários.

Vale lembrar que Lucas já não é querido pelos participantes por ter seu plano de tentar "queimar" a reputação das mulheres comprometidas da casa, como estratégia de jogo. Quando o brother, junto com Hadson e Petrix, foram expostos por Daniel, o jogo virou dentro do reality show.