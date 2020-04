BBB20: Veja quem está no paredão após Ivy dar voto de minerva em empate

Socorro aos mais pobres é vital para conter coronavírus no Amazonas

Com empate na votação pela casa, a líder Ivy precisou dar o voto de minerva na noite desta sexta-feira (10) após o paredão surpresa.

A sister indicou Thelma diretamente e depois Flayslane foi quem teve mais votos.

Gizelly, Babu e Rafa receberam, cada um, um voto. Sendo assim, a líder precisou dar o voto de minerva e escolheu indicar Babu.

As votações para eliminar Babu, Flayslane ou Thelma já estão acontecendo no site do Gshow.