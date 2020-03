BBB20: Revoltado, Prior cogita abandonar dupla com Babu após briga

'Remédio' contra a Covid-19 em nossas mãos

A noite dos brothers não foi só diversão, e desta vez, a dupla Prior e Babu pode estar perto de acabar, isto porque, o ator falou para Prior que se recusa a votar em Thelma.

A afirmação foi do brother foi dada em um desabafo com Flayslane: "Eu fiquei p***, ele prefere ir do que colocar a Thelma. Então divide com ela o prêmio. Vou ficar mal se ele sair. E o Leifert disse pra gente sair do paredão. Se a gente combina, ele não vai. Vou jogar sozinho, mano. Dupla é pra ganhar o jogo, não estou em dupla porque eu quero", disse o arquiteto para a cantora.

Minutos antes, Prior tinha acusado Babu de ter se `queimado`na casa para proteger o amigo, e disse ainda, que Thelma iria ganhar o jogo e Babu ficaria apenas `chupando dedo`.

"Ela vai levar o um milhão e meio pra casa e você vai ficar chupando o dedo. Ela não está fechada com você, cara. Fico revoltado que eu voto na Flay, eu fico aberto pra poder votar e me defender, e você vai e fica ligado com quem não se importa pra você. Acho errado. a Thelma está c****** para você", gritou Prior.