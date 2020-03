BBB20: Felipe Prior cumpre promessa e surpreende participantes

Sexta-feira 13 com coronavírus e estado de emergência em Manaus

O líder da semana, Felipe Prior cumpriu a promessa e durante conversa na noite desta sexta-feira (13) com Tiago Leifert, informou que irá levar apenas Babu para o vip.

"Não é uma decisão fácil para mim. Todas as minhas ideias, pensamentos e atitudes ninguém me influencia em nada. Eu tomei uma atitude porque toda semana eu estou indo para o paredão e ninguém me dá um motivo plausível. No vip eu colocarei só quem está comigo. Posso estar sendo mal interpretado pelo público, mas vou dar o vip só para o Babu”, explicou o brother.

Os participantes não cometeram nada, e o apresentador explicou que essa semana o líder poderá ser indicado pelo futuro anjo para cumprir o castigo do monstro, mas se caso isso acontecer, todos da casa ficarão na xepa.

O assunto foi o mais comentado do Twitter e dividiu a opinião dos internautas.