BBB20: Brother vai direto ao Paredão após ser o 1º eliminado da Prova do Líder

Babu foi o primeiro eliminado da prova do Líder desta quinta-feira, 12, e está no Paredão, com direito a disputar o bate e volta no domingo. O desafio requer agilidade e atenção dos brothers, além de resistência.

A regra é apertar o botão que está à sua frente quando o sai o spray dos tubos que simulam desodorantes. O último a apertar ou quem "queimar a largada" apertando primeiro é eliminado.

A prova também permite que os brothers saiam do local, vão ao banheiro etc, desde que não sejam os últimos a apertarem o botão, sendo nesse caso eliminados.

Durante o programa ao vivo, o BBB eliminará no total 3 brothers. A prova segue depois no pay per view.