BBB20: Babu troca as palavras no jogo da discórdia e internautas apontam ofensa: 'Rapariga'

Durante o jogo da discórdia nessa segunda-feira (06) ator Babu Santana se atrapalhou no discurso e chegou a falar a primeira sílaba de "rapariga", mas em seguida trocou as palavras e chamou Gizelly de "menina". As sisters Gizelly, Marcela e Ivy repercutiram o assunto na área externa da casa do BBB20.

"Se ele chamasse você de rapariga eu ia ter um treco. Sério. eu ia pedir licença pro Tiago e dizer pra ele intervir. Porque se ele falasse um negócio desse, não ia dar pra continuar aqui né, se eles permitissem", falou Marcela. "Ia ser a revolta feminina, todas íamos levantar do sofá", brincou Gizelly.

Já Ivy lamentou a atitude do brother. "Ele ia falar sim. É isso que me incomoda. Ele sai da casinha, daí logo depois chama pra conversar. Grita, esbraveja, depois vai lá falar. E ele me chamou de abençoada, de criatura", completou.

O tropeço do artista ficou entre os assuntos mais comentados do twitter e dividiu a opinião dos internautas. A ex-BBB Rizia Cerqueira comentou a polêmica na rede social "MINHA GENTE VÃO PRA P*** SE EU TO DIZENDO QUE NUNCA VI CARIOCA USANDO O TERMO ‘RAPARIGA’ EU N TO PASSANDO PANO PRA NGM NÃO EU SÓ NUNCA VI MSM. Homi vão procurar um lavado de roupa".