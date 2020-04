BBB20: Babu, Gizelly ou Mari? Veja quem pode sair hoje segundo enquetes

Wilson Lima, o governador do lockdown

O Big Brother Brasil elimina nesta nesta terça-feira (14) mais um participante e as enquetes de sites especializados já apontam quem tem mais chances de sair.

A enquete do Uol mostra que entre Babu, Gizelly ou Mari, quem pode levar a pior é Gizelly, que aparece com 68% das intenções de voto dos leitores. Mari aparece em seguida com 16%, e por último, Babu, com 15,98%.

No site Notícias da TV, Gizelly folga a aparecer como a mais rejeitada. A advogada está com 78,59% dos votos. Mari aparece com 13,83%, e Babu com 7,57%.

Vale lembrar que as enquetes costumam acertar, mas tudo depende da vontade de cada torcida em eliminar seu candidato mais rejeitado. i Isso porque é possível votar quantas vezes quiser no site do BBB no Gshow.