BBB20: Babu, Gizelly e Mari disputam o 14º paredão

Após a prova do líder na noite deste domingo (12), o 14º paredão do BBB20 foi formado. Mari, Babu e Thelma disputam a permanência no jogo.

A líder Manu Gavassi indicou Mari ao paredão. Os brothers se dividiram em dois grupos: Xepa e VIP. Cada participante teve que votar em um brother do mesmo grupo.

Mari votou em Gizelly. Babu foi votado por Rafa e Thelma.