BBB20: Babu, Flay ou Marcela? Veja quem deve ser eliminado hoje de acordo com enquetes

Coronavírus já pode estar dentro de casa

Babu, Flayslane e Marcela se enfrentam no 12º paredão nesta terça-feira (7), logo após a berlinda anterior que eliminou Gabi. As enquetes de sites especializados podem mostrar quem tem mais chances de sair até o momento.

O resultado da pesquisa realizada pelo site "Notícias da TV" é de Marcela Mc Gowan eliminada com 63,98% dos votos. Flayslane aparece como segunda mais votada, com 33,13%, e por último Babu, com 2,89% dos votos. No paredão passado, a enquete do Notícias da TV acertou na saída de Gabi.

O site Uol, que também tem uma tradicional enquete, aponta que Marcela pode ser eliminada, com 62,92% de rejeição dos leitores do site. Flay é a segunda mais votada, com 34,27%, e novamente Babu aparece como fora de risco, com 2,81% dos votos.

O resultado da votação, no entanto, depende de outros fatores, como a vontade de cada torcida em eliminar alguém. Nas enquetes cada pessoa só pode votar uma vez, enquanto que no site do BBB no Gshow, que é onde os votos realmente valem, o usuário pode votar quantas vezes quiser.