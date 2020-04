BBB20: Ao falar sobre formação do paredão, Manu dispara: 'Sinto que o público quer o Big Sister Brasil'

Covid-19 e falência da rede hospitalar criam pânico no Amazonas

Durante uma conversa sobre a formação do paredão do BBB20, na noite desta sexta-feira (03), as sisters Manu, Gabi, Rafa e Thelma comentaram sobre a predominância de mulheres no reality. Ao todo, 9 homens foram eliminados do programa, restando apenas o ator Babu Santana.

"Eu sinto que o Brasil quer o Big Sister Brasil, ele está mandando um recado pra gente nas últimas semanas", disse Manu. Rafa concordou, e aproveitaram para elogiar a postura de Thelma ao encarar a indicação ao paredão pela líder Flayslane.

"Foi lindo você não se colocar no lugar de ataque, mesmo tendo sido atacada", explicou Manu. "Você tinha 30 segundos, e você usou eles para falar de você com o público, em vez de focar no que ela fez", completou Rafa.

Babu, Thelma e Gabi disputam a preferência do público pela permanência no BBB20. Um deles deve ser eliminado no domingo (05).