BBB 20: Internautas vibram e expressão de Babu vira meme ao ouvir discurso dos emparedados

Emparedados, Flay, Daniel e Ivy pediram neste domingo (22) apoio do público para permanecer no BBB 20, durante o programa ao vivo. Mas, não foram as justificativas dos brothers que chamou a atenção de quem assistia.

A expressão de Babu, que ficou sério o tempo todo, ao ouvir as justificativas de Ivy e Daniel para continuarem no reality animou os internautas que fizeram várias piadas e memes. No twitter, o assunto ficou entre os mais comentados.

Confira os comentários na web

o @BabuSantana vendo vcs indo dormir sem votar no Daniel pelo menos 50x#BBB20 #FORADANIEL pic.twitter.com/T8q6BSo3BR — matheus y matos (@mathe_matos) March 23, 2020

A cara do @BabuSantana olhando pra Ivy falando, nos representa demais #BBB20 pic.twitter.com/9uv9wOWB6D — Ramon guimarães (@RamonGui16) March 23, 2020