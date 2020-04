Babu, Gabi ou Thelma? Eliminação do BBB20: enquete aponta quem deve sair hoje

O que o governador Wilson Lima não pode controlar

Babu, Gabi ou Thelma? A 11ª eliminação do Big Brother Brasil 2020 acontece neste domingo (5) e como de costume, as enquetes de sites especializados podem mostrar quem tem mais chances de sair até o momento.

O site Uol, que costuma acertar em suas previsões, aponta que Thelma pode ser a eliminada da vez, ou Gabi. A médica anestesista aparece com 47,63% dos votos dos leitores dos sites, enquanto Gabi quase empata mas ainda assim aparece com mais chances de ficar, com 47,62% dos votos. Já Babu Santana ficaria em terceiro lugar - na enquete com 4,75%.

Na enquete do site "Notícias da TV", Babu também aparece como o menos votado. Mas neste cenário, Gabi seria a eliminada.

O resultado da votação, no entanto, depende de outros fatores, como a vontade de cada torcida em eliminar alguém. Nas enquetes cada pessoa só pode votar uma vez, enquanto que no site do BBB no Gshow, que é onde os votos realmente valem, o usuário pode votar quantas vezes quiser.

O BBB20 neste domingo (5) vai ao ar após o Fantástico, a partir das 22h49 (Brasília) e das 21h49 (Manaus).