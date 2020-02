Acusado de assédio, Petrix é o segundo eliminado do BBB 20

O ginasta Petrix Barbosa foi o segundo eliminado do BBB 20, na noite desta terça-feira (04). Ele disputou a berlinda contra Hadson, Babu e Pyong e recebeu 80,27% dos votos do público.

A saída do brother se dá após uma série de polêmicas que ele se envolveu na casa mais vigiada do Brasil. Durante o programa, o ginasta foi acusado de assédio pelos internautas após apalpar os seios de Bianca Andrade e Mari Gonzalez, ele também foi acusado de esfregar as partes íntimas na cabeça de Flayslane. Em outra polêmica, os internautas apontaram que Petrix havia supostamente agredido Pyong ao tentar atender o bigfone.

A eliminação do brother foi um dos assuntos mais comentados no twitter.