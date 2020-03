BBB20: Prior e Babu discutem novamente e amizade fica estremecida: 'vai se f****'

O mau exemplo do coronel Menezes

Na madrugada e no início da manhã deste domingo (29), Babu e Prior voltaram a discutir por conta de voto, no BBB20. Depois dos dois passarem horas conversando com Flayslane, Felipe aproveitou o momento a sós com Babu quando a sister foi dormir, para questioná-lo novamente sobre em quem ele votaria.

Prior e Babu brigando de novo por causa da combinação de votos com Mari e Flay. Babu acusou Prior de ser teimoso demais e estar expondo os votos dele pras meninas... Prior não aceita a opinião do Babu. #BBB20 #RedeBBB pic.twitter.com/lF5JuoHQPt — VemBigBrother (@VemBigBrother) March 29, 2020

“Estou achando que a Marcela vai imunizar a Thelma. A probabilidade é grande dos votos irem na Rafa. Você vai manter aquilo?”, perguntou o arquiteto. “Se a Thelminha for imunizada, sim”, respondeu Babu.

o Babu tem muita paciência eu já teria dado um soco na cara do Prior

CARA CHATO DA POHA VA SE FUDER #BBBB20

pic.twitter.com/00PANflqIR — ianersonbraga (@ianersonbraga) March 29, 2020

Irritado com o fato de Babu se recusar a votar em Thelma, Prior pressionou: “Se você quer fugir do paredão, você vota na Rafa”. Foi quando Babu perdeu a paciência: “Você é a pessoa mais contraditória do mundo (…) É a última discussão que a gente vai ter, se liga no seu tom.” “Faz seu jogo que eu faço o meu. Pode ter certeza que vou te respeitar. Não vou votar em você até o final do programa”, disse o artista, levantando e indo embora. Prior ficou falando sozinho no jardim, reclamando de Babu. O arquiteto disse que não vai mais votar junto com o brother, e que vai jogar solo a partir de agora.

Na manhã deste domingo, Babu pediu para o amigo: "“Vamos parar com esse bagulho de voto”. Prior respondeu: “Relaxa, estou chateado não. Foi mal, desculpa aí. De coração, vamos cada um jogar, não vamos nos estressar porque cada um tem sua forma de pensar. O que eu não quero é perder meu respeito com você e você comigo”.