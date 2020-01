Participante famoso do BBB20 interpretou Tim Maia nos cinemas

O primeiro participante do grupo Camarote foi anunciado neste sábado (18). Alexandre da Silva Santana, conhecido por Babu Santana, de 40 anos é ator brasileiro. Ele interpretou Tim Maia nos cinemas.

Pai de três filhos, o ator está de olho no prêmio: “O que me atraiu não foi fama, foi o fato de ganhar R$ 1,5 milhão. Estou integralmente buscando esse prêmio no sentido financeiro. Tenho mil projetos que posso alavancar”, disse ele em entrevista ao Gshow.

Em 2015, o ator dividiu um prêmio da Academia Brasileira de Cinema com Tony Ramos.