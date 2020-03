BBB20: Volume de Prior salta através de short e deixa internautas chocados: 'tripé'

Amazonino: ‘eleição é só um detalhe’

Na manhã deste sábado (21), Felipe Prior estava bem animado. Ao acordar para fazer o vídeo do 'Raio-X', o arquiteto foi flagrado andando pela casa com um volume à mostra através do seu short.

gente o bichão de couro to chocada pic.twitter.com/gKAikIfNDO — larissa (@priozeira) March 21, 2020

A extensão do volume chamou atenção de internautas, que replicaram a cena em fotos e vídeos. "É o famoso tripé", comentou um internauta. "Esqueceu a lanterna no bolso kkk", brincou outra. "Gente tô chocada", se impressionou mais uma.