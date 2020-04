BBB20: Thelma e Flayslane voltam a bater boca e sister ironiza: 'Eu não debochei de você'

Os sinos dobram e governo do Amazonas não escuta

Depois da formação do paredão, o clima esquentou na casa do BBB20, na madrugada desta segunda-feira (06) entre os participantes.

Ao comentar sobre a atitude de Flayslane durante a indicação da líder Thelma, Manu Gavassi analisou: "Posso falar uma coisa? Eu fico chateada. A gente fala super sobre respeito. Daí no meio da indicação da Thelminha, a Flay fala: 'Isso. Agora veio a soberba'. Eu acho isso extremamente falta de respeito". A análise da cantora foi suficiente para dar início a uma grande discussão na casa.

Thelma aproveitou e relembrou o que Flay disse ao indicá-la ao paredão na semana passada: "É que você falou que eu ia sair...". A cantora rebateu: "Eu não debochei de você". Thelma ironizou: "Eu não debochei de você. Imagina...". Logo depois, Flayslane declara: "Falou que eu ia sair com 50%". As duas continuaram discutindo sobre as justificativas que usaram em suas lideranças durante a formação do paredão.

A discussão das sisters foi um dos assuntos mais comentados no twitter.