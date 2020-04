BBB20: Manu alerta sisters sobre racismo contra Babu: 'Isso acaba com meu coração'

Governo do Amazonas erra e pânico cresce com avanço da Covid-19

A cantora Manu Gavassi conversou com Ivy e Gizelly durante a festa 'Mil e uma noites', na madrugada desta quinta-feira (06) sobre o comentário da advogada em relação ao ator Babu Santana. No jogo da discórdia Gizelly teria chamado Babu de "agressivo".

"Você entende que no nosso país isso é muito presente, e isso acaba com meu coração. Ontem ele falou, obrigada pela sua sensibilidade. Eu entendo onde te doeu, mas imagina as pessoas pensando que ele é um cara grande, preto, agressivo? E eu sei que não é isso, por isso me posicionei", argumentou Manu.

A cantora ainda alertou Ivy sobre racismo ao lembrar de um episódio em que a sister teria chamado Babu de "monstro". "Foi problemático e pode perpetuar percepções racistas que o ator enfrentou durante toda a vida", finalizou Manu Gavassi.