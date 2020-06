Em vídeo, Babu Santana revela motivo de internação

O prefeito que Manaus vai escolher

Internado desde a última sexta-feira (19), Babu Santana gravou um vídeo para tranquilizar os fãs e revelou que foi diagnosticado com diabetes.

“Estou me cuidando, estou bem. O susto veio pra alertar que eu preciso cuidar mais de mim. Meu quadro não é Covid, estou com diabetes. Agora quero estudar, entender sobre o assunto. Estou confiante e otimista pra ter uma vida mais saudável e tranquila.”, disse ele no Instagram.

O ex-brother continua internado em um hospital no Rio de Janeiro.