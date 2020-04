BBB20: Globo se pronuncia sobre suposta ida de Babu ao confessionário

A vida por um fio na porta de hospital em Manaus

Após uma avalanche de críticas de internautas, com a tag BABU NO CONFESSIONÁRIO, a TV Globo afirmou, na noite desta quinta-feira (23) que o ator sequer foi chamado ao cômodo.

Questionada por Hugo Gloss, a emissora se limitou a dizer: “Não existe posicionamento porque essa situação não existiu”.

Nas redes sociais, internautas afirmam que o ator passou 30 minutos no Confessionário, com as câmeras apagadas, e passaram a especular que ele teria recebido informações privilegiadas da prova que garante uma vaga na final. A situação foi reforçada após Babu dizer que a prova será um quiz.