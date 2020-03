Coronavírus abala ZFM e pode produzir desemprego em massa

O hipnólogo Pyong foi eliminado do BBB 20 nesta terça-feira (17), com 51% dos votos do público. Ele foi o oitavo eliminado do reality.

O brother disputou a berlinda com a digital Influencer Rafa Kalimann e o ator Babu.

Rafa e Babu foram ao paredão após perderem a dinâmica da prova do líder. Pyong foi indicado pelo líder Prior.