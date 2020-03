Veja quem está no oitavo paredão do BBB 20

Bolsonaro não é um homem mau

O paredão no BBB 20 foi definido na noite deste domingo (15). Pyong, Rafa, e Babu estão na berlinda desta semana.

Babu e Rafa já estavam no paredão ao serem eliminados durante a prova do líder. Os brothers Ivy e Daniel ganharam a prova do anjo e imunizaram a sister Gizelly.

Já o líder, Prior indicou o Pyong. A casa votou em Flayslane, com 7 votos. Na oitava semana do reality, Pyong, Flay, Babu e Rafa disputaram a prova bate e volta. Flay venceu a disputa.

A eliminação acontece na terça-feira (17).