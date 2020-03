Torcedor assumido, Gabigol comemora a permanência de Babu no BBB 20

As agressões a jornalistas em Manaus

Foto: Reprodução / Twitter

O jogador de futebol Gabigol já havia declarado sua torcida para o brother Babu Santana do BBB 20, e na noite desta terça-feira (10), ele comemorou a permanência do ator no reality, após Babu enfrentar Manu Gavassi e Victor Hugo na berlinda da semana.

O camisa 9 do Flamengo fez uma live em seu Instagram durante o programa e gritou muito ao lado de Rafinha, Diego e Filipe Luís quando Tiago Leifert anunciou a eliminação de Victor Hugo.

Babu Santana é flamenguista e já comentou no reality que gostaria de saber se Gabigol continua no time rubro-negro.