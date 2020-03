BBB20: Thelma combina voto em brother e internautas não perdoam: 'Militância seletiva'

O mau exemplo do coronel Menezes

Durante uma conversa com Marcela, na tarde deste sábado (28), na área externa da casa do BBB 20, a médica Thelma falava sobre combinação de votos e não hesitou em dizer que para 'se proteger e proteger alguém próximo' ela votaria no brother Babu.

Acontece que momentos antes, Babu teria discutido com Felipe Prior justamente por defender Thelma. Ele disse ao arquiteto que não votaria na sister. Os internautas não gostaram nada de saber o posicionamento da médica e o assunto deu o que falar na web. O nome da participante ficou entre os assuntos mais comentados no twitter com a #Já a Thelma.

Veja a reação na rede social;

Marcela: "Você votaria nele (Babu) pra se proteger?". Thelma: "Quando a gente tem que se proteger e proteger alguém próximo..." #BBB20 pic.twitter.com/TIxLX8bYKD — Poc Mágica⚡ (@itolindoo) March 28, 2020