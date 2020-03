BBB20: Prior promete expor sister caso seja indicado ao paredão

O mau exemplo do coronel Menezes

Preocupados com a formação do décimo paredão, os brothers Felipe e Flayslane conversaram na madrugada deste domingo (29), na área externa da casa do BBB 20.

Prior voltou a falar sobre o que ouviu da sister Gizelly, a líder da semana, no dia em que o hipnólogo Pyong foi eliminado e afirmou que pretende expor tudo se for indicado pela Líder.

“Se eu ganhar isso aqui, é mérito meu, e não demérito dos outros. Se ela me indicar, pode ter certeza... E espero isso de você, como tenho certeza de que você espera isso de mim. Isso ser levantado”. O brother faz referência ao que Gizelly falou dos participantes famosos do reality. Em um determinado momento do jogo, a advogada teria dito que as sisters Rafa e Manu já possuem dinheiro e fama fora do programa e por isso não mereciam ganhar o prêmio de R$ 1,5 milhão do BBB 20.

Flay concorda com Prior e faz uma ressalva: “O meu não envolve só ela. Na hora estavam Marcela, Daniel e Ivy. E senti a maldade dela em falar”.