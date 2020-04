BBB20: Nova data da final é atualizada no telão e brothers se desesperam: 'Não faremos prova do líder'

Em 4 meses, Amazonas recebeu R$ 400 milhões para a saúde

A mudança na data da final do BBB20 pegou os brother de surpresa na madrugada desta quarta-feira (15). Os participantes não foram avisados pela produção do reality, mas a contagem regressiva do telão da sala do BBB20 foi atualizada e causou alvoroço na casa. Com a mudança, a final do BBB20 acontece no dia 27 de abril.

"Já sei, a gente faz assim, se revolta, vamos falar que não faremos a prova do líder se não falarem o que está acontecendo", sugeriu Ivy. Mari e Manu concordaram.

Ivy achou engraçado a situação e disse que Tiago Leifert colocaria todos no paredão como vingança. Boninho anunciou nas redes sociais sobre a nova data da final do reality, que estava prevista para acontecer no dia 23 de abril, mas o programa ganhou mais 4 dias de duração. O diretor da TV Globo também informou que não avisaria os brothers sobre a alteração.