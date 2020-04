BBB20: Emocionados, brothers se abraçam após formação do paredão

Covid-19 e falência da rede hospitalar criam pânico no Amazonas

Após serem indicados ao paredão no BBB20, na noite desta sexta-feira (03), Babu e Thelma se abraçaram na área externa da casa. O ator que já teria dito que evitaria votar na médica, lamentou disputar a preferência do público com a amiga de confinamento.

"Força na peruca", disse ele para tranquilizar a sister. Thelma chorou e respondeu: "Vai dar tudo certo".

Thelma, Babu e Gabi se enfrentam na berlinda desta semana e um deles deve ser eliminado neste domingo (05).