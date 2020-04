BBB20: Da liderança ao paredão, Mari é 16ª eliminada

O coronavírus fez a compaixão mergulhar dentro de nós

Mari Gonzalez foi a 16ª eliminada do BBB 20, com 54% dos votos, na noite desta terça-feira (21). A segunda mais votada na disputa foi Manu com 41% dos votos. Já Babu recebeu apenas 4% dos votos. A eliminação da sister contrariou o resultado das enquetes que davam a Manu como a mais cotada para sair do jogo.

Mari foi indicada ao paredão pela líder Rafa. Manu recebeu dois votos da casa de Thelma e Babu e teve o direito de contragolpe e puxou Babu para a berlinda.

A final do BBB20 acontece na próxima segunda-feira (27).