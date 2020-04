BBB20: Babu se emociona após eliminação de brother e dispara: 'Desculpa, cara'

Noticiário da TV é tóxico e está levando pânico à população

Após a eliminação de Felipe Prior, nesta terça-feira (31) do BBB20, com 56% dos votos, o brother Babu chorou muito na área externa da casa e foi consolado pelas sisters Mari e Flay. Ele e Prior eram amigos no confinamento. Momentos depois, o ator preferiu ficar sozinho próximo ao Big Fone e comentou: "O nosso lugar preferido", em seguida, ele pediu desculpas ao arquiteto eliminado: "Desculpa, cara", se referindo à última discussão que teve com Prior durante o dia de eliminação.

Já no jardim, Rafa, Manu e Thelma cogitaram em mudar de quarto para que Babu não fique sozinho no cômodo: "Temos que dividir os quartos para não deixar o Babu sozinho".

Em um paredão com mais de 1,5 bilhão de votos, um recorde histórico do reality, Prior perdeu o embate contra a cantora Manu Gavassi e a digital Influencer Mari Gonzalez.