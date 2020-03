BBB20: Babu e Prior declaram voto em sister na formação do paredão

O mau exemplo do coronel Menezes

Os brothers Babu e Prior conversavam sobre a higiene da casa do BBB 20, na noite deste sábado (28), enquanto cumpriam o castigo do Monstro, na área externa da casa. Eles reclamaram da falta de limpeza das sisters e nem Flayslane e Mari, mais próximas da dupla, escaparam das críticas.

"Essas garotas não lavam nada. Olha ali a outra, está botando o ovo dentro da caneca, é isso mesmo? Na boa, não ajudo uma pessoa dessa. É isso que eu queria te falar", reclamou Babu ao falar de Mari. O arquiteto ouviu atentamente as reclamações do amigo de confinamento.

Em seguida, Prior e Babu comentaram sobre a formação do paredão deste domingo (29). Um assunto que está rendendo deste a festa desta madrugada quando Prior ainda tentou articular voto com Mari e Flayslane, mas acabaram não concordando com o brother.

Já Babu, se manifestou contrário a indicação de uma pessoa: "Eu não voto na Thelma. Vamos votar na Manu?", sugeriu. "Tranquilo, beleza", concordou Prior.